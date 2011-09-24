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Новиков Виталий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1932

Дата смерти

24.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932

Отец: Новиков Федор

Мать: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
27.06.1957

Сын: Новиков Фёдор Витальевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
08.02.1959

Дочь: Нестерова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
20.09.1961

Сын: Новиков Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Максимова Надежда Витальевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна

Смерть
24.09.2011

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