Новиков Виталий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1932
Дата смерти24.09.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1932
Отец: Новиков Федор
Мать: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
27.06.1957
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
08.02.1959
Дочь: Нестерова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
20.09.1961
Сын: Новиков Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Максимова Надежда Витальевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Герасимовна
Смерть
24.09.2011