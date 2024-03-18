Новикова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Новиков Федор

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Новиков Виталий Фёдорович

Отец ребёнка: Новиков Федор

Смерть
Неизвестно

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