Новикова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Новиков Федор
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Новиков Виталий Фёдорович
Отец ребёнка: Новиков Федор
Смерть
Неизвестно