Новикова Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти26.12.2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Рождение ребёнка
27.06.1957
Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1959
Дочь: Нестерова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович
Рождение ребёнка
20.09.1961
Сын: Новиков Алексей Витальевич
Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Максимова Надежда Витальевна
Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович
Смерть
26.12.2008