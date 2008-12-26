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Новикова Татьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

26.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Прудников Герасим Михайлович

Мать: Прудникова Фекла Романовна

Рождение ребёнка
27.06.1957

Сын: Новиков Фёдор Витальевич

Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.02.1959

Дочь: Нестерова Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович

Рождение ребёнка
20.09.1961

Сын: Новиков Алексей Витальевич

Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Максимова Надежда Витальевна

Отец ребёнка: Новиков Виталий Фёдорович

Смерть
26.12.2008

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