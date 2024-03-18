Новиков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Новиков Виталий Фёдорович
Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно