Новиков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Новиков Виталий Фёдорович

Мать ребёнка: Новикова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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