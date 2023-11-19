Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
03.04.1866
Рождение ребёнка
20.07.1870
Дочь: Доброхотова (Владимирская) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1874
Сын: Владимирский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Щеглова (Владимирская) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1885
Дочь: Коршунова (Владимирская) София Федоровна
Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович
Смерть
1898