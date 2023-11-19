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Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Раевский Дмитрий Федорович

Мать: Раевская Мария Никифоровна

Бракосочетание
03.04.1866

Муж: Владимирский Федор Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1870

Дочь: Доброхотова (Владимирская) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1874

Сын: Владимирский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щеглова (Владимирская) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1885

Дочь: Коршунова (Владимирская) София Федоровна

Отец ребёнка: Владимирский Федор Иванович

Смерть
1898

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