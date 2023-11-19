Иорданская (Раевская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1876
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Иорданская) Олимпиада
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иорданский Александр
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иорданский Сергей
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Иорданская) Мария
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Иорданский Михаил
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1863
Сын: Иорданский Николай-педагог Николаевич
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иорданский Алексей
Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович
Смерть
До 1876
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область