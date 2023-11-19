Иорданская (Раевская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Раевская) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1876

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Раевский Дмитрий Федорович

Мать: Раевская Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Николай Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Иорданская) Олимпиада

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иорданский Александр

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иорданский Сергей

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Иорданская) Мария

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Иорданский Михаил

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1863

Сын: Иорданский Николай-педагог Николаевич

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иорданский Алексей

Отец ребёнка: Иорданский Николай Петрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
До 1876
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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