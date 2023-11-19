Раевская Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соколовская Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Раевский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Иорданская Александра
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Раевский Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Раевский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Владимирская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1847
Дочь: Страгородская Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно