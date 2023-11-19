Раевская Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаевская Мария Никифоровна

Раевская Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соколовская Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Раевский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Иорданская Александра

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Раевский Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Раевский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Владимирская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
14.09.1847

Дочь: Страгородская Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Раевский Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раевский Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close