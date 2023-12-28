Иорданский Николай-педагог Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1863
Дата смерти09.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Дмитрий
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Евгений
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иорданский Сергей
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Иорданский Юрий
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Рождение ребёнка
18.01.1900
Сын: Иорданский Николай
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1900
Сын: Иорданский Михаил
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: (Иорданская) Наталья
Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея
Смерть
09.01.1941
Похороны
Неизвестно