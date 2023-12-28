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Иорданский Николай-педагог Николаевич

Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.04.1863

Дата смерти

09.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1863

Отец: Иорданский Николай Петрович

Мать: Иорданская (Раевская) Александра

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Дмитрий

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Евгений

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иорданский Сергей

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская (Северова) Пелагея

Рождение ребёнка
1898

Сын: Иорданский Юрий

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1900

Сын: Иорданский Николай

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.1900

Сын: Иорданский Михаил

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: (Иорданская) Наталья

Мать ребёнка: Иорданская (Северова) Пелагея

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.01.1941
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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