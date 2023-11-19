Владимирский Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1843
Дата смерти10.06.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей Троицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
священник, друг писателя М. Горького
Бракосочетание
03.04.1866
Рождение ребёнка
20.07.1870
Рождение ребёнка
04.03.1874
Сын: Владимирский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1876
Рождение ребёнка
11.09.1885
Смерть
10.06.1932