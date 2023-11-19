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Владимирский Федор Иванович

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

08.02.1843

Дата смерти

10.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Протоиерей Троицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
священник, друг писателя М. Горького
Бракосочетание
03.04.1866

Жена: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1870

Дочь: Доброхотова (Владимирская) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.03.1874

Сын: Владимирский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Щеглова (Владимирская) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.09.1885

Дочь: Коршунова (Владимирская) София Федоровна

Мать ребёнка: Владимирская (Раевская) Екатерина Дмитриевна

Смерть
10.06.1932
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

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