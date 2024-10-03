Ларион Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Федор Степанов
Мать: Евдокия Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ксенофонт Ларионов
Мать ребёнка: Катерина
Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Филипп Ларионов
Мать ребёнка: Катерина
Смерть
1833
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область