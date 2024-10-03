Ларион Федоров Около 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ларион Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Федор Степанов

Мать: Евдокия Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ксенофонт Ларионов

Мать ребёнка: Катерина

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Филипп Ларионов

Мать ребёнка: Катерина

Смерть
1833
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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