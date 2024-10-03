Федор Степанов
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Степан
Мать: Матрена Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Филипп Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Ларион Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Место жительства
1784
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Герасим Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Герасимова
Смерть
1800
Петрово, Коломенский, Московская область