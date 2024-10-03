Федор Степанов 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Степанов

Место рождения

Аксинькино, Ступино, Московская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1710 г.р.

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Степан

Мать: Матрена Прокофьева

Аксинькино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Филипп Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Ларион Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Аксинькино, Ступино, Московская область
Место жительства
1784
Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Герасим Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Герасимова

Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
1800
Петрово, Коломенский, Московская область

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