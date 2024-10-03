Филипп Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Ларион Федоров
Мать: Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Забодаев Спиридон Филиппов
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
20.12.1844
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
15.08.1850
Дочь: (Забодаева) Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Смерть
Неизвестно