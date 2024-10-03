Филипп Ларионов Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Ларионов

Филипп Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Ларион Федоров

Мать: Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Забодаев Михаил Филиппов

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Забодаев Спиридон Филиппов

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Забодаев Иван Филиппов

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1850

Дочь: (Забодаева) Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.