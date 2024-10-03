Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Федоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ксенофонт Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Филипп Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Федоров
Смерть
Неизвестно