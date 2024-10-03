Катерина Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина

Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Федоров

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ксенофонт Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Филипп Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Федоров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.