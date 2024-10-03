Василиса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Филипп Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Забодаев Спиридон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Ларионов
Рождение ребёнка
20.12.1844
Отец ребёнка: Филипп Ларионов
Рождение ребёнка
15.08.1850
Дочь: (Забодаева) Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Ларионов
Смерть
Неизвестно