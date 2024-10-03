Василиса Иванова Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Забодаев Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ларионов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Забодаев Спиридон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ларионов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Забодаев Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Ларионов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.08.1850

Дочь: (Забодаева) Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Ларионов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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