Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Филипп Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Ларион Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Герасим Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Смерть
Неизвестно