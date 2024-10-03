Евдокия Герасимова Около 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Степанов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Филипп Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Ларион Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Герасим Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Аксинькино, Ступино, Московская область

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