Хорошавин Елисей Меркуриевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти25.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
20.11.1852
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хорошавин Фёдор Елисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
06.04.1858
Дочь: Хиония Елисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Феврания Елисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1866 ст.
Сын: Хорошавин Маркел Елисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1904