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Хорошавин Елисей Меркуриевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

25.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Хорошавин Меркурий Климентович

Мать: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.11.1852

Жена: Хорошавина Ирина Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хорошавин Фёдор Елисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.04.1858

Дочь: Хиония Елисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Феврания Елисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1866 ст.

Сын: Хорошавин Маркел Елисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.03.1904
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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