Хорошавина (Новокшёнова) Ирина Михайловна
Место рожденияд. Рожевская
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Рожевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.11.1852
Рождение ребёнка
1856
Сын: Хорошавин Фёдор Елисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Рождение ребёнка
06.04.1858
Дочь: Хиония Елисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Феврания Елисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Рождение ребёнка
23.04.1866 ст.
Сын: Хорошавин Маркел Елисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866