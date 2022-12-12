Хорошавина (Новокшёнова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Новокшёнова) Ирина Михайловна

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Место рождения

д. Рожевская

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рожевская
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.11.1852

Муж: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Хорошавин Фёдор Елисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.04.1858

Дочь: Хиония Елисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Феврания Елисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.04.1866 ст.

Сын: Хорошавин Маркел Елисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1866
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