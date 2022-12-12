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Хорошавин Фёдор Елисеевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Мать: Хорошавина Ирина Михайловна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.03.1883

Сын: Хорошавин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.08.1885

Дочь: Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1895

Сын: Хорошавин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анна Парамонова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1895
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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