Хорошавин Фёдор Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
15.03.1883
Сын: Хорошавин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова
Рождение ребёнка
07.08.1885
Дочь: Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова
Рождение ребёнка
21.10.1895
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1895