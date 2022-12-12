Хорошавина (?) Анна Парамонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1883
Сын: Хорошавин Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Елисеевич
Рождение ребёнка
07.08.1885
Дочь: Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Елисеевич
Рождение ребёнка
21.10.1895
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно