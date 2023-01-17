Хорошавин Меркурий Климентович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Степанида Меркуриевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хорошавин Василий Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.02.1821
Сын: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Меркуриевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хорошавин Хрисан Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хорошавин Георгий Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Соломона Меркуриевна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хорошавин Евсевий Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1834