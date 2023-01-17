Хорошавин Меркурий Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Меркурий Климентович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Хорошавин Климент Георгиевич

Мать: Хорошавина Агафия Семёнова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Степанида Меркуриевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хорошавин Василий Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1821

Сын: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Меркуриевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Хрисан Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Георгий Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Соломона Меркуриевна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хорошавин Евсевий Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1834
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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