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Хорошавин Сидор Меркуриевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.02.1821

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1821

Отец: Хорошавин Меркурий Климентович

Мать: Хорошавина Ирина Дмитриевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1843

Жена: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
(21/22)
Рождение ребёнка
25.01.1845

Сын: Хорошавин Василий Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Александр Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Хорошавин Осип Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
02.07.1849

Дочь: Хорошавина Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1851

Дочь: Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Сын: Хорошавин Егор Сидорович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1852
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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