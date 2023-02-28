Хорошавин Сидор Меркуриевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1821
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1821
Бракосочетание
05.02.1843
(21/22)
Рождение ребёнка
25.01.1845
Сын: Хорошавин Василий Сидорович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хорошавин Александр Сидорович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1848
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
02.07.1849
Дочь: Хорошавина Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1851
Дочь: Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
23.05.1852
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852