Хорошавина (Кокорина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кокорина) Евдокия Степановна

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Место рождения

п. Дресвище

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.10.1887

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кокорин Степан Павлович

Мать: не указана

п. Дресвище
Талинский приход
Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
(21/22)
Рождение ребёнка
25.01.1845

Сын: Хорошавин Василий Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Александр Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Хорошавин Осип Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Рождение ребёнка
02.07.1849

Дочь: Хорошавина Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1851

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Сын: Хорошавин Егор Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.10.1887
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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