Хорошавина (Кокорина) Евдокия Степановна
Место рожденияп. Дресвище
Дата рождения1820
Дата смерти02.10.1887
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кокорин Степан Павлович
Мать: не указана
п. Дресвище
Талинский приход
Бракосочетание
05.02.1843
(21/22)
Рождение ребёнка
25.01.1845
Сын: Хорошавин Василий Сидорович
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хорошавин Александр Сидорович
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Рождение ребёнка
03.04.1848
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Рождение ребёнка
02.07.1849
Дочь: Хорошавина Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Рождение ребёнка
22.02.1851
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Рождение ребёнка
23.05.1852
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.10.1887