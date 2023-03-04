Хорошавина Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

04.02.1857

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Хорошавина) Степанида Меркуриевна

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хорошавин Василий Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1821

Сын: Хорошавин Сидор Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Хорошавина) Параскева Меркуриевна

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Хрисан Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Георгий Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Хорошавина) Соломона Меркуриевна

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хорошавин Евсевий Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хорошавин Елисей Меркуриевич

Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.1857
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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