Хорошавина Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти04.02.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Хорошавина) Степанида Меркуриевна
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Василий Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Сидор Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Дочь: (Хорошавина) Параскева Меркуриевна
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Хрисан Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Георгий Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Дочь: (Хорошавина) Соломона Меркуриевна
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Евсевий Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович
Сын: Хорошавин Елисей Меркуриевич
Отец ребёнка: Хорошавин Меркурий Климентович