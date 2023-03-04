Хорошавина Агафия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина Агафия Семёнова

Хорошавина Агафия Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Хорошавина) Феодосия Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хорошавин Меркурий Климентович

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Хорошавина) Зинаида Климентовна

Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.