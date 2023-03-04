Хорошавина Агафия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Хорошавина) Феодосия Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хорошавин Меркурий Климентович
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Хорошавина) Зинаида Климентовна
Отец ребёнка: Хорошавин Климент Георгиевич
Смерть
Неизвестно