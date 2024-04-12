Шехтер Хаим (Ефим)
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шехтер Мария
Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехтер Лев
Мать ребёнка: Шехтер Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехтер Мария
Смерть
1971
Пенза, город Пенза, Пензенская область