Шехтер Хаим (Ефим) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтер Хаим (Ефим)

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шехтер Мария

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехтер Лев

Мать ребёнка: Шехтер Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехтер Мария

Смерть
1971
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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