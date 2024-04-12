Лопнев Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Лопнев Федор Миронович
Мать: Лопнева Дарья Андреевна
Бракосочетание
01.01.1809
Жена: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
28.04.1810
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
03.07.1814
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
19.08.1815
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
26.09.1818
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840