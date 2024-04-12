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Лопнев Андрей Федорович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Лопнев Федор Миронович

Мать: Лопнева Дарья Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1809

Жена: Лопнева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Лопнев Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
03.07.1814

Сын: Лопнев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1815

Сын: Лопнев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1818

Сын: Лопнев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лопнев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лопнев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Лопнева Анна Ильинична

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1840
Ржев, город Ржев, Тверская область
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