Лопнева (Сазонова) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Сазонов Илья Васильев
Бракосочетание
01.01.1809
Рождение ребёнка
28.04.1810
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1814
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1815
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
26.09.1818
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно