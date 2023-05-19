Лопнева (Сазонова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Сазонова) Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Сазонов Илья Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1809

Муж: Лопнев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Лопнев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1814

Сын: Лопнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1815

Сын: Лопнев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1818

Сын: Лопнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лопнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Лопнев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Лопнев Андрей Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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