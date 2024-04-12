Лопнева (Нетунахина) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1750
Дата смерти22.07.1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1750
Рождение ребёнка
19.08.1782
Дочь: Поганкина Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1792
Причина смерти: чахоткою