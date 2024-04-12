Лопнева (Нетунахина) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Нетунахина) Дарья Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

10.02.1750

Дата смерти

22.07.1792

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1750

Отец: Нетунахин Андрей Иванов

Мать: Нетунахина Стефанида Матвеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1782

Дочь: Поганкина Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лопнев Иван Федорович

Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопнев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Лопнев Федор Миронович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопнев Федор Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
22.07.1792
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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