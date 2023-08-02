Потылицын (Обеднина) Фёкла
Место рожденияигрыш, новоселовский район, красноярский край
Дата рождения1907
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Неробеева (Потылицына) Антонина
Отец ребёнка: Потылицын Иван
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Потылицын Григорий
Отец ребёнка: Потылицын Иван
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Беркутова (Потылицына) Клавдия
Отец ребёнка: Потылицын Иван
Смерть
1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край