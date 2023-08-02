Потылицын (Обеднина) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын (Обеднина) Фёкла

Место рождения

игрыш, новоселовский район, красноярский край

Дата рождения

1907

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Неробеева (Потылицына) Антонина

Отец ребёнка: Потылицын Иван

Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Потылицын Григорий

Отец ребёнка: Потылицын Иван

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Беркутова (Потылицына) Клавдия

Отец ребёнка: Потылицын Иван

Смерть
1978
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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