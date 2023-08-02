Потылицын Иван
Место рожденияНовоселовский район, Красноярский край, Россия
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1930
Дочь: Неробеева (Потылицына) Антонина
Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Потылицын Григорий
Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Беркутова (Потылицына) Клавдия
Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
На фронте