Потылицын Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Иван

Место рождения

Новоселовский район, Красноярский край, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1930

Дочь: Неробеева (Потылицына) Антонина

Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла

Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Потылицын Григорий

Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Беркутова (Потылицына) Клавдия

Мать ребёнка: Потылицын (Обеднина) Фёкла

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
На фронте

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