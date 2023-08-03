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Беркутова (Потылицына) Клавдия
Беркутова (Потылицына) Клавдия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
Около 1999
Пол
Женский
Отец
Потылицын Иван
1908 г.р.
Мать
Потылицын (Обеднина) Фёкла
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Потылицын Иван
Мать:
Потылицын Фёкла
Смерть
Около 1999
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