Неробеева (Потылицына) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неробеева (Потылицына) Антонина

Место рождения

Д. Игрыш, Новоселовского района, Красноярского края

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

27.05.2019

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Потылицын Иван

Мать: Потылицын (Обеднина) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неробеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неробеев Николай

Смерть
27.05.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
От старости

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