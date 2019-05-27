Неробеева (Потылицына) Антонина
Место рожденияД. Игрыш, Новоселовского района, Красноярского края
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти27.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Потылицын Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неробеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неробеев Николай
Смерть
27.05.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
От старости