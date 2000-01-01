Кучкин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучкин Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1930

Жена: Кучкина Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
15.06.1930

Дочь: Николаева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Егоровна

д. Заозерье
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934
д. Заозерье
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