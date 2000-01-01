Кучкин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1930
Жена: Кучкина Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.06.1930
Дочь: Николаева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Егоровна
д. Заозерье
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1934
д. Заозерье