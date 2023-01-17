Кучкина (Горбачева) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучкина (Горбачева) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Лопатинка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

03.01.1907

Дата смерти

27.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907

Отец: Горбачев Егор Иванович

Мать: Горбачева Мария Михайловна

Лопатинка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.02.1930

Муж: Кучкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
15.06.1930

Дочь: Николаева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михаил Михайлович

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михаил Михайлович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1982
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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