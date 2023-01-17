Кучкина (Горбачева) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения03.01.1907
Дата смерти27.03.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907
Отец: Горбачев Егор Иванович
Бракосочетание
02.02.1930
Рождение ребёнка
15.06.1930
Дочь: Николаева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михаил Михайлович
Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михаил Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.03.1982
Похороны
Неизвестно