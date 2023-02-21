Горбачева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Горбачев Иван Егорович

Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Кучкина Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович

Лопатинка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович

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