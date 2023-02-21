Горбачева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: Кучкина Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович
Лопатинка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Горбачев Егор Иванович