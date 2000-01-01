Горбачев Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Кучкина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Горбачева Мария Михайловна

д. Лопатинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Горбачева Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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