Горбачев Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: Кучкина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Горбачева Мария Михайловна
д. Лопатинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Горбачева Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно