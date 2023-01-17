Николаева (Кучкина) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Кучкина) Раиса Михайловна

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Место рождения

д. Заозерье

Дата рождения

15.06.1930

Дата смерти

19.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930

Отец: Кучкин Михаил Михайлович

Мать: Кучкина Татьяна Егоровна

д. Заозерье
Бракосочетание
17.02.1955

Муж: Николаев Вячеслав Иванович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1957

Дочь: Шишкова Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Николаев Вячеслав Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
начальник страхового отделения Почты
Смерть
19.10.1979
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation
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