Николаева (Кучкина) Раиса Михайловна
Место рожденияд. Заозерье
Дата рождения15.06.1930
Дата смерти19.10.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930
Отец: Кучкин Михаил Михайлович
Мать: Кучкина Татьяна Егоровна
д. Заозерье
Бракосочетание
17.02.1955
Рождение ребёнка
26.01.1957
Дочь: Шишкова Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Николаев Вячеслав Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
начальник страхового отделения Почты
Смерть
19.10.1979
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation