Кучкина (Крутова) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877
Отец: Крутов Яков Димитриев
Бракосочетание
1898
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
28.07.1901
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Ефимия Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кучкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
08.11.1908
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Праскева Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов
Работа или профессия
Неизвестно