Кучкина (Крутова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучкина (Крутова) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

06.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877

Отец: Крутов Яков Димитриев

Мать: Крутова Наталья Прокофьева

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Бракосочетание
1898

Муж: Кучкин Михайл Емельянов

Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
28.07.1901

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кучкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кучкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кучкин Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Кучкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Праскева Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Кучкин Михайл Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
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