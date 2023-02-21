Крутова Наталья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1845
Дата смерти01.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: Кучкина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
1877
Сын: Крутов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1890