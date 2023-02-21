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Крутова Наталья Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1845

Дата смерти

01.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Рождение ребёнка
1875

Сын: Крутов Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: Кучкина Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Крутов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Крутов Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Крутов Яков Димитриев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1890
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
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