Крутов Яков Димитриев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1845
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845
Отец: Крутов Димитрий Семеонов
Мать: Дарья Федорова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: Кучкина Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1877
Сын: Крутов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Бракосочетание
1891
Жена: Крутова Елена Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева
Работа или профессия
Неизвестно