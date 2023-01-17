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Крутов Яков Димитриев

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Место рождения

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1845

Отец: Крутов Димитрий Семеонов

Мать: Дарья Федорова

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Крутов Гавриил Яковлев

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: Кучкина Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Крутов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Рождение ребёнка
1883

Сын: Крутов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Бракосочетание
1891

Жена: Крутова Елена Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Крутова Наталья Прокофьева

Работа или профессия
Неизвестно
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