(Крутова) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Крутова) Дарья Федорова

(Крутова) Дарья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Димитриева

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Крутов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Крутов Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Рождение ребёнка
После 1845

Сын: Крутов Яков Димитриев

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутов Семеон Димитриев

Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов

Работа или профессия
Неизвестно
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