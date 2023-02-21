(Крутова) Дарья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Димитриева
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Рождение ребёнка
После 1845
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Крутов Димитрий Семеонов
Работа или профессия
Неизвестно