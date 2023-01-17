Кучкин Михайл Емельянов
Место рождения
Дата рождения05.11.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1876
Отец: Кучкин Емельян Кириллов
Мать: Мария Космина
Бракосочетание
1898
Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
28.07.1901
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кучкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
08.11.1908
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Праскева Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно