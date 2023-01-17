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Кучкин Михайл Емельянов

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Место рождения

Заозерье, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

05.11.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1876

Отец: Кучкин Емельян Кириллов

Мать: Мария Космина

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
1898

Жена: Кучкина Татьяна Яковлевна

Христорождественская церковь
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
28.07.1901

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кучкин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кучкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кучкин Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Кучкин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Праскева Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Кучкина Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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