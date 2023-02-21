Кучкин Емельян Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кирилл Иванов
Мать: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1871
Мать ребёнка: Мария Космина
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Мария Космина
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Мария Космина
Рождение ребёнка
05.11.1876
Мать ребёнка: Мария Космина
Работа или профессия
Неизвестно