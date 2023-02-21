Мария Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1871
Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов
142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
05.11.1876
Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно