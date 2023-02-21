Мария Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Космина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Кучкин Иоанн Емельянов

Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кучкин Иван Емельянов

Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов

142500 , МО Russia
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кучкин Яков Емельянов

Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов

Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Кучкин Михайл Емельянов

Отец ребёнка: Кучкин Емельян Кириллов

Заозерье, Павловский Посад, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
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