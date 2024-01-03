Махалёв Иосиф Иоанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахалёв Иосиф Иоанов

Махалёв Иосиф Иоанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

26.06.1876

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Махалёв Иоанн Борисов

Мать: Махалева Варвара Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Махалёва) Анна Иосифова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Махалёв Гаврила Иосифов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Махалёв Василий Иосифов

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Махалёва) Мария Иосифова

Мать ребёнка: Анастасия Петрова

Смерть
26.06.1876
Причина смерти: чахотка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.