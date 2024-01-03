Махалёв Иосиф Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти26.06.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Махалёв Иоанн Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Махалёва) Анна Иосифова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Махалёва) Мария Иосифова
Мать ребёнка: Анастасия Петрова
Смерть
26.06.1876
Причина смерти: чахотка