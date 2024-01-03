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Махалёв Гаврила Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Махалёв Иосиф Иоанов

Мать: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Махалёва) Евгения Гаврилова

Мать ребёнка: Степанида Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ларионова

Рождение ребёнка
?.03.1870

Сын: Махалёв Иосиф Гаврилов

Мать ребёнка: Степанида Ларионова

Смерть
1870
Причина смерти: от старости
Рождение ребёнка
1874

Сын: Махалёв Павел Гаврилов

Мать ребёнка: Степанида Ларионова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Махалёв Георгий Гаврилов

Мать ребёнка: Степанида Ларионова

Рождение ребёнка
10.04.1878

Дочь: (Махалёва) Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Степанида Ларионова

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