Махалёв Гаврила Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Махалёв Иосиф Иоанов
Мать: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Махалёва) Евгения Гаврилова
Мать ребёнка: Степанида Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ларионова
Рождение ребёнка
?.03.1870
Мать ребёнка: Степанида Ларионова
Смерть
1870
Причина смерти: от старости
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Степанида Ларионова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Степанида Ларионова
Рождение ребёнка
10.04.1878
Дочь: (Махалёва) Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Степанида Ларионова