Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махалёв Иосиф Иоанов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Махалёва) Анна Иосифова
Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Махалёва) Мария Иосифова
Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов
Смерть
Неизвестно