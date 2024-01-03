Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Иосиф Иоанов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Махалёва) Анна Иосифова

Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Махалёв Гаврила Иосифов

Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Махалёв Василий Иосифов

Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Махалёва) Мария Иосифова

Отец ребёнка: Махалёв Иосиф Иоанов

Смерть
Неизвестно

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