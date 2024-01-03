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Махалева Варвара Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Махалёв Иосиф Иоанов

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Махалёв Федор Иоанов

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Махалёв Сергей Иоанов

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Махалёв) Анна Иоанова

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Махалёв) Ксения Иоанова

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Махалёв) Дросида Иоанова

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Махалёв Андрей Иоанов

Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов

Смерть
Неизвестно

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