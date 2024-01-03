Махалева Варвара Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Махалёв Иосиф Иоанов
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Махалёв Федор Иоанов
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Махалёв) Анна Иоанова
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Махалёв) Ксения Иоанова
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Махалёв) Дросида Иоанова
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Махалёв Иоанн Борисов
Смерть
Неизвестно