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Куниц Георгий Иванович

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

20.04.1892 ст.

Дата смерти

21.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 20.04.1892 по 21.05.1966
Новоселица, Чернівецька область
Рождение
20.04.1892 ст.

Отец: Куниц Иван Петрович

Мать: Куниц Екатерина Даниловна

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 20.04.1892 по 1900 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Австро-Венгрия
Крещение
27.04.1892 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1900 по 1918
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Бракосочетание
12.11.1911 ст.

Жена: Куниц Анна Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.

Дочь: Скрикуляк Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Куниц Анна Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1918 по ?.06.1940
Новоселица, Чернівецька область
Румыния
Гражданство
С ?.06.1940 по 21.05.1966
Новоселица, Чернівецька область
СССР
Работа или профессия
По 21.05.1966
Новоселица, Чернівецька область
Частное производство копченой колбасы
Смерть
21.05.1966
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
23.05.1966
Новоселица, Чернівецька область
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