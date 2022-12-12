Куниц Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.04.1892 ст.
Дата смерти21.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 20.04.1892 по 21.05.1966
Рождение
20.04.1892 ст.
Отец: Куниц Иван Петрович
Гражданство
С 20.04.1892 по 1900 ст.
Австро-Венгрия
Крещение
27.04.1892 ст.
Гражданство
С 1900 по 1918
Россия
Бракосочетание
12.11.1911 ст.
Жена: Куниц Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.
Дочь: Скрикуляк Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Куниц Анна Ивановна
Гражданство
С 1918 по ?.06.1940
Румыния
Гражданство
С ?.06.1940 по 21.05.1966
СССР
Работа или профессия
По 21.05.1966
Частное производство копченой колбасы
Смерть
21.05.1966
Похороны
23.05.1966