Куниц (Гинкуляк) Екатерина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1872 по 1900
Австро-Венгрия
Крещение
1872
Место жительства
Между 1872 и 1909
Бракосочетание
22.07.1891 ст.
Муж: Куниц Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1892 ст.
Отец ребёнка: Куниц Иван Петрович
Работа или профессия
С 1900
Мещанская жена
Гражданство
С 1900
Россия
Место жительства
После 1909
Смерть
После 1912
Похороны
После 1912