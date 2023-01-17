Куниц (Гинкуляк) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куниц (Гинкуляк) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

1872

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1872 по 1900
Новоселица, Чернівецька область
Австро-Венгрия
Крещение
1872
Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
Между 1872 и 1909
Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
22.07.1891 ст.

Муж: Куниц Иван Петрович

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
20.04.1892 ст.

Сын: Куниц Георгий Иванович

Отец ребёнка: Куниц Иван Петрович

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1900
Новоселица, Чернівецька область
Мещанская жена
Гражданство
С 1900
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Место жительства
После 1909
Маршинцы, Чернівецька область
Смерть
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
Похороны
После 1912
Маршинцы, Чернівецька область
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